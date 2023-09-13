Санкції на горизонті: Євросоюз продовжує заходи проти Росії

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження на півроку санкцій щодо фізичних осіб Російської Федерації. Також це стосується юридичних осіб, які відповідальні за порушення територіальної цілісності української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Рада Євросоюзу висловилася з приводу продовження санкцій проти юридичних та фізичних осіб, чиї дії прямо чи опосередковано відповідають за порушення територіальної цілісності України.

До списку санкційних обмежень входять заморожування всіх активів особи, заборона надання ресурсів економічного плану підсанкційній особі. Заборона запропонує свою дію до 15 березня 2024 року.

Також повідомляється, що під санкції потрапило понад 1 800 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, що імпорт німецької нафти триває.