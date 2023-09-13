Міномет Мk19 у справі: Україна знову здобула перемогу над мінами РФ

Прикордонні служби підірвали мінні загородження Збройних сил Російської Федерації на Куп’янському напрямі. Для виконання цього бойового завдання українські бійці використали американський гранатомет моделі Мk19, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

“Прикордонні служби тримають ворогів у тонусі. Куп’янський напрямок для російських військовослужбовців продовжує бути дуже напруженим місцем”, – каже у своєму повідомленні МВС України.

Бійці “Сталевого кордону” використовували для ліквідації чергового мінного загородження РФ використовували мінометну техніку США, гранатомет моделі Мk19.

Снаряд потрапив просто у мінно-вибухові загородження, підірвавши всю конструкцію.

На Куп’янському напрямі ЗС РФ продовжує обстрілювати позиції українських військових. 34 бойові зіткнення зафіксовано минулої доби.

Прикордонники вже завдавали удару по дрону-розвіднику РФ.