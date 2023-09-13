Історичний жест: Лідери Литви віддають штрафи на допомогу Україні

Провідні лідери Литви підтримали передачу отриманих державою коштів із виписаних порушникам штрафів. Передача коштів буде спрямована на поновлення української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на LRT.

Видання LRT уточнює, що законопроект, ухвалений Міністерством закордонних справ Литви, передбачає в собі передачу коштів отриманих під час виплати штрафів, будуть перераховані на користь України. Фінанси вирушать до Фонду співпраці з метою допомоги у розвитку держави та відновлення після активних бойових дій проти Російської Федерації.

Щоб ініціатива розпочала повне функціонування її має підтримати литовський парламент. Після цього вся ініціатива набуде сили.

Кошти російського олігарха вже передали Україні.