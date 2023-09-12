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Вівторок, 12 Вересня

Росія у пошуку відновлення: Т-80 знову на конвеєрі через бойові втрати в Україні

У РФ ухвалили рішення про відновлення виробництва танків моделі Т-80 з нуля.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

У Російській Федерації ухвалили рішення про відновлення виробництва танків моделі Т-80 з нуля. Цей вид військової техніки активно знищують українські збройні сили, повідомляє “Преса України“.

Генеральний директор “Уралвагонзаводу” повідомив про те, що російські бойові танки моделі Т-80 нібито “хочуть виробляти з самого нуля”.

“Це завдання вимагає від нас великих зусиль та вкладень матеріальних засобів для того, щоб підсумковий продукт виправдовував очікування. І ми активно працюємо в цьому напрямі, на даний момент ми вже обговорюємо з Міністерством промисловості та торгівлі всі необхідні питання”, – заявив Олександр Потапов.

Потапов не опублікував кількість втрачених Російською Федерацією танків цієї моделі. Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що Т-80 ліквідували вже 600 одиниць.

Раніше заявлялося, що Т-80 здатні завдяки швидкості перейти в категорію “техніки, що літає“.

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