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Вівторок, 12 Вересня

Історична подорож: Кім Чен Ин вирушив до Росії на броньованому поїзді

Чинний лідер КНДР вирушив у першу за майже чотири роки поїздку за кордон.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер Корейської Народної Демократичної Республіки вирушив у першу за майже чотири роки поїздку за кордон. Кім Чен Ин попрямував до Російської Федерації, повідомляє “Преса України“.

Сполучені Штати Америки загрожують Північній Кореї посиленням санкційних обмежень у зв’язку з візитом лідера Північної Кореї до Росії.

Видання Guardian поділилося інформацією про те, що чинний лідер Північної Кореї вперше за практично чотири роки вирушив за кордон. Для цього він використовує броньований поїзд, який має високий клас бронювання, проте він украй повільний.

Завдяки даній характеристиці бронепоїзда Північній Кореї Кім Чен Ин вирушив у поїздку заздалегідь.

Раніше КНДР робила запуски нових ракет.

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