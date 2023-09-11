Спортивна драма: Словенія обіграла Україну в запеклій боротьбі

Українська збірна з волейболу поступилася команді Словенії у чвертьфіналі європейського чемпіонату 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на результат волейбольного поєдинку.

Після початку матчу команди грали на рівні. Балканці першими почали брати на себе ініціативу, протягом першої партії вони поступово збільшували отриману перевагу перед українською командою.

Українська команда протягом першої партії намагалися не відставати, але поступилися супротивникам 8 пунктів.

Після того, як розпочався другий сет, українці спробували відігратися. Після ведення Словенії на початку партії українці наздогнали команду із рахунком 20:20. Після цього почалася східчаста гра. Кожна команда отримувала один бал.

Наприкінці поєдинку словенська команда в’язала ще два пункти, завдяки чому перемогла українську команду.

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