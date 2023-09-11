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Понеділок, 11 Вересня

Перший дзвінок: Міністр оборони США та України готують спільні плани

Міністр оборони США провів із Міністром оборони України першу телефонну розмову.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки провів з Міністром оборони України першу телефонну розмову, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Міністерства оборони США.

Перша людина Пентагону привітала нового міністра оборони України Рустема Умерова з посадою. Також він підтвердив, що США продовжуватимуть надавати допомогу українській державі у всіх сферах, які будуть можливі.

Крім цього, міністр оборони США додав, що відбувся обмін думками на тему пріоритетів задоволення невідкладних потреб збройних сил української держави. Це обговорення торкалося як найближчої, так і дальньої перспективи надання допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.

До Києва прибував також міністр оборони Естонії.

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