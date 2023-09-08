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П’ятниця, 8 Вересня

Укрзалізниця розширює свої маршрути: нові поїзди з Києва до Львова та Харкова

"Укрзалізниця" призначила нові поїзди на напрямки Київ – Львів, а також Київ – Харків.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

“Укрзалізниця” призначила нові поїзди на напрямки Київ – Львів, а також Київ – Харків. Придбання квитків на ці рейси вже доступне, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу “Укрзалізниця“.

Маршрут Київ – Львів виїжджає 16 та 17 вересня. Час призначили ранковий, 7:05, прибуття до Львова о 17:03. Зворотний шлях буде о 13:15 тих же дат. До столиці поїзди прибуватимуть о 22:05.

Київ – Харків вирушає 10 вересня о 23:53. Прибуття до Харкова заплановано на 05:04. Вирушатиме з Харкова залізничний транспорт о 23:33, прибуття до столиці відзначається на 04:56.

Квитки на обидва рейси знаходяться у відкритому доступі, тому будь-який бажаючий може їх придбати за допомогою програми “Укрзалізниці”.

Правила покупки квитків на поїзди онлайн були змінені.

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