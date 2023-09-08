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П’ятниця, 8 Вересня

Таємне святкування “дня виборів”: Вибухи та дим в окупованому Бердянську

На території тимчасово окупованого Бердянська пролунала серія вибухів.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

На території тимчасово окупованого Бердянська у Запорізькій області пролунала серія вибухів. На території одного з місцевих районів видніються клуби диму, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм-канал Івана Федорова.

“На території Бердянська Збройні Сили Російської Федерації святкують свій “день виборів”? Жителі скаржаться на те, що чути вибухи, і на те, що в одному з районів є дим.”, – пише Іван Федеров.

Глава Бердянська не став розкривати інших подробиць цього інциденту на тимчасово окупованій території. Військове командування української держави також відмовилося від коментарів, які могли б розкрити більше деталей події.

Відомо, що вибухи пролунали вночі на 8 вересня. Локація вибухів – один із місцевих ліцеїв.

На території Криму також було чути вибухи.

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