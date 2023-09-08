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П’ятниця, 8 Вересня

Плани Михайла Федерова: українські вчителі отримають збільшення зарплати

Планується підвищення базової ставки для українських вчителів із вересня 2024 року.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга в Киеве, 14 мая 2021 г. В этот день состоялся брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Фото УНИАН / УНИАН

Планується підвищення базової ставки для українських вчителів із вересня 2024 року. Проте більшість надбавок, які активні на даний момент буде скасовано, повідомляє “Преса України“.

Михайло Федеров повідомив про нововведення у базовій ставці для українських вчителів.

“Ми не маємо виходу. Якщо ми хочемо трансформувати систему освіти, ми повинні зробити це. Починаючи з наступного року ми плануємо запуск масового пілота, масштабного, що включає нову зарплату для вчителів української держави”, – сказав Федеров.

Також він додав, що на даний момент є 50 видів доплати, що ускладнює систему оплати праці для вчителів. Внаслідок цього базова заробітна плата має низьку планку. Він заявив, що надбавки будуть усунуті, проте базовий оклад буде підвищено.

На підвищення зарплат також чекають працівники українських підприємств.

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