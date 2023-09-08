МЗС Німеччини засуджує плани Росії на проведення псевдовиборів в Україні

Намір Російської Федерації щодо проведення псевдовиборів на території тимчасово окупованих українських земель є акцією пропаганди. Берлін відмовляється від ухвалення даних “виборів”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер-аккаунт Міністерства закордонних справ Німеччини.

МЗС Німеччини висловило позицію німецької держави щодо проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях української держави.

“Російська Федерація готується до “голосувань” на території українських регіонів. Донецькому, Кримському, Луганському регіонах. Також вони будуть проводитись на деяких фрагментах Херсона та Запоріжжя. Це пропаганда, і не більше. Проста акція націлена на пропаганду завдяки імітації виборів.”, – написала прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Колаборанти вже готуються до проведення “виборів”.