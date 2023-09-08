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П’ятниця, 8 Вересня

Гуманітарна допомога від України: Grain from Ukraine досягає Африки та Азії

Українська держава продовжує ініціативу Grain from Ukraine.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Українська держава продовжує ініціативу Grain from Ukraine. У рамках цієї ініціативи продовольство відправляють до країн африканської та азіатської держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Дениса Шмигаля.

“Сьогодні наші лідери затвердили нову ухвалу. Вона стосується дунайських портів, які ми залучимо до надання допомоги гуманітарного характеру країнам Африки та Азії. Для цього використовуватиметься українська пшениця”, – сказав Денис Шмигаль.

Також політик зауважив, що ініціатива належить українському лідеру Зеленському. Grain from Ukraine насамперед стосується дунайських портів української держави, які будуть використовуватись для реалізації гуманітарної допомоги Африці та Азії.

Раніше Шмигаль говорив про підтримку людей, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

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