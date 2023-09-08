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П’ятниця, 8 Вересня

Допомога всім користувачам: Apple представила нові функції

Американська компанія Apple зробила новий анонс.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Американська компанія Apple зробила новий анонс. Він стосується оновлення iPhone. Обіцяють використовувати у телефонах та планшетах компанії штучний інтелект, повідомляє “Преса України” з посиланням на Apple.

Компанія Apple анонсувала інструмент, який назвали Personal Voice. Він допомагатиме користувачам гаджетів начитати свій голос, а Personal Voice запам’ятає зразок та вивчить.

Також користувачі зможуть використовувати фрази, які відзначаються як “найчастіші”. Їх можна зберігати під час живих розмов.

Ця функція націлена на роботу з клієнтами, які мають вади когнітивного типу, проблеми із зором, рухливістю та слухом.

Apple заявляють, що дане нововведення дозволить людям з обмеженими можливостями ефективніше використовувати їх гаджети.

Раніше компанія представляла уникнення чохлів для телефонів.

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