Таємниче падіння російського дрона: Румунія ділиться деталями із союзниками

Румунія поділилася інформацією зі своїми союзниками з НАТО. Інформація про падіння фрагментів безпілотника Російської Федерації на території держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер Рікарда Йозвяка.

“У заяві Альянсу НАТО зазначається, що румунська держава вже проінформувала союзні країни по блоку про нещодавню подію біля кордонів з Україною. Інформація про уламки російського безпілотного літального апарату вже надійшла до союзників Румунії”, – повідомляє журналіст.

Також журналіст додав, що країни НАТО показують свою солідарність щодо Румунії. Вони підкреслюють, що продовжують уважно стежити за поточною ситуацією у світі.

Уламки найімовірніше належать одному з “Шахедів” ЗС РФ, які відправили солдати РФ вночі 4 вересня.

Раніше стало відомо про реакцію Румунії на падіння безпілотника.