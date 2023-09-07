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П’ятниця, 8 Вересня

Таємні маніпуляції: Росія видаляє списки інвалідів війни з реєстру

Соціальний фонд РФ закінчив процеси публікації даних із Федерального реєстру інвалідів.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Соціальний фонд Російської Федерації закінчив процеси публікації даних із Федерального реєстру інвалідів. Дані реєстру використовували журналісти для визначення кількості втрат росіян на війні, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Медузу“.

Видання “Медуза” опублікувало інформацію про те, що сторінку розділу Федерального реєстру Російської Федерації присвячену інвалідам видалено або приховано. При спробах перейти на неї з’являється помилка 404.

Там раніше регулярно поповнювалися списки поранених росіян, які здобули інвалідний ступінь у ході війни проти української держави. Ця інформація дозволяла журналістам розраховувати кількість втрат російської армії під час повномасштабного вторгнення Збройних сил Російської Федерації на територію України.

Раніше підтверджувалося, що російські втрати продовжують зростати.

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