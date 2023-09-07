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П’ятниця, 8 Вересня

Поворот подій: Китай обирає бік в українському конфлікті перед самітом G20

Китайська Народна Республіка поділилася своєю позицією щодо війни в Україні.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Китайська Народна Республіка поділилася своєю позицією щодо війни в Україні. Китай вирішив висловити свою позицію перед зборами Великої Двадцятки. Раніше китайська держава зберігала позицію нейтралітету у питанні війни України та Росії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Видання Bloomberg надало інформацію про те, що чиновники КНР готові перед самітом G20 висловити свою позицію щодо української держави. Їхня позиція виявилася м’якшою щодо України. Це стосується порівняно з минулим роком, коли Китайська Народна Республіка намагалася дотримуватися нейтральної позиції у війні, проте висловлювала підтримку Російської Федерації в різні періоди часу.

Китай також готується до внесення своєї лепти у конфлікт між Росією та Україною.

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