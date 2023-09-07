Крізь небо Україна отримує 150 безпілотників від Франції

Українська держава отримає підтримку у вигляді безпілотних літальних апаратів. Кількість безпілотників враховується як понад 150 одиниць бойової техніки, повідомляє “Преса України” із посиланням на Себастьяна Лекорню.

Міністр оборони Франції заявив про нову підтримку України від країни.

“Наша компанія Delair спільно з генеральним директором це приклад прихильності нашої держави до підтримки України”, – заявив міністр оборони Франції.

За словами Себастьяна Лекорню, українська держава зробила вибір у безпілотниках. Конкретніше воно вибрало тип. Франція профінансувала виробництво бойової техніки для Збройних сил України.

Зазначається, що понад 150 одиниць безпілотних літальних апаратів готуються до експлуатації українськими військами.

Україна отримає підтримку від Данії.