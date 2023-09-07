Актуально
Підписатися
П’ятниця, 8 Вересня

Крізь небо Україна отримує 150 безпілотників від Франції

Україна отримає підтримку у вигляді безпілотних літальних апаратів
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Українська держава отримає підтримку у вигляді безпілотних літальних апаратів. Кількість безпілотників враховується як понад 150 одиниць бойової техніки, повідомляє “Преса України” із посиланням на Себастьяна Лекорню.

Міністр оборони Франції заявив про нову підтримку України від країни.

“Наша компанія Delair спільно з генеральним директором це приклад прихильності нашої держави до підтримки України”, – заявив міністр оборони Франції.

За словами Себастьяна Лекорню, українська держава зробила вибір у безпілотниках. Конкретніше воно вибрало тип. Франція профінансувала виробництво бойової техніки для Збройних сил України.

Зазначається, що понад 150 одиниць безпілотних літальних апаратів готуються до експлуатації українськими військами.

Україна отримає підтримку від Данії.

Post Views: 20

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.