Зрада союзникові: Колишній співробітник німецької розвідки передавав секрети РФ

Колишній співробітник німецької розвідки потрапив до суду. Він передавав дані про озброєння ЗСУ Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Spiegel.

Видавництво Spiegel повідомило про проведення суду над колишнім розвідником Німеччини. Обвинувачений передавав Росії дані про системи протиповітряної оборони моделі IRIS-T, а також дані про HIMARS.

Генеральна прокуратура Німеччини вже звинуватила і у бік посередника підозрюваного. Дві особи, Картсен Л. та Артур Е. затримані за підозрою у веденні шпигунської діяльності на користь країни-агресора.

Слідство також надало дані про те, що Карстен активно співпрацював із ФСБ. Він передавав російським спецслужбам GPS дані про позиції українського озброєння.

Під суд також може потрапити чинний голова ДНР.