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Четвер, 7 Вересня

Шахед в атаці: Російські дрони загрожують південним регіонам України

ЗС РФ використали для атаки по Україні БПЛА "Шахед".
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації використовували для атаки Україною БПЛА “Шахед”. Увечері 5 вересня відбулася атака ударних дронів по південних областях української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ опублікували інформацію про нову атаку з боку російських військовослужбовців по українській державі.

“Зафіксували нову атаку. Ворог запустив по Україні безпілотні літальні апарати моделі “Шахед”. Запуск проводився з Кримського району, Чауда. Також зафіксовано зліт з боку Приморсько-Ахтарська, який знаходиться в РФ. Атака націлена на південні області України.”, – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Також надійшла інформація про те, що можливі нові повітряні тривоги на території всієї України. Фахівці радять не ігнорувати попередження.

Українські збройні сили почали використання безпілотників проти ЗС РФ.

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