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Четвер, 7 Вересня

Pay Way та Oson зупиняються: Узбекистан вводить санкції щодо Росії

Найбільші узбецькі платіжні послуги призупинили виконання своїх послуг з Росії та Росію.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Найбільші узбецькі платіжні послуги призупинили виконання своїх послуг з Росії та Росію. Pay Way та Oson приєдналися до санкційних обмежень проти Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву Pay Way.

Pay Way повідомили про те, що призупинять свої послуги в Російській Федерації.

“У нашому додатку тимчасово будуть недоступні функції переказів з Російської Федерації та до Російської Федерації”, – повідомила прес-служба узбецької фінансової компанії.

Oson заявили, що з п’ятого вересня так само підключаються до санкційних обмежень проти Росії.

“З 5 вересня ми тимчасово припиняємо свою взаємодію з Російською Федерацією”, – сказала підтримка компанії.

Нагадаємо, Америка посилює санкції проти РФ.

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