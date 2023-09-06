Новий обстріл: Костянтинівка та Шахтарське під вогнем, цивільні у небезпеці

Армія Російської Федерації знову провела обстріл із використанням артилерійського типу озброєння. Під атаку російських військових потрапила Костянтинівка, а також Шахтарське, що знаходяться на Донеччині. Подія сталася 5 вересня 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Донецької обласної прокуратури.

Російські військовослужбовці знову обстріляли українську державу. В ході атаки по Костянтинівці та Шахтарському постраждало 5 цивільних осіб.

У списку поранених під час обстрілу значаться: чоловік 40 років, жінка 50 років, які постраждали у Шахтарському. Мешканці Костянтинівки віком 40, 51 та 53 років.

Вони отримали поранення, перебуваючи в мікроавтобусі. На даний момент повідомляється, що двоє з постраждалих у важкому стані.

Повітряні сили ЗСУ вже повідомляли про підняття у повітря російської авіації.