Битва в небі: Українська протиповітряна оборона відбиває атаку ‘Шахедів’

На південній території Одеської області громадянські особи почули серію потужних вибухів. Вони викликані роботою українських систем протиповітряної оборони, яка працювала по безпілотниках “Шахед”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Одеської ОВА.

Одеська обласна військова адміністрація повідомила про серію вибухів в області.

“Сили оборони України продовжують працювати. Протиповітряна оборона на Півдні області також продовжує своє функціонування. Подробиці атаки з боку Збройних Сил Російської Федерації повідомимо пізніше.”, – написав Сергій Братчук.

Спікер Одеської ОВА також додав, що українські системи ППО успішно відпрацювали за безпілотними літальними апаратами моделі “Шахед”, які часто використовуються Російською Федерацією.

Нагадаємо, що прикордонники готові до захисту України від “Шахедів”.