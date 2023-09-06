Атака на резиденцію Путіна: Що сталося у Тверській області

Безпілотний літальний апарат невідомого походження буцімто збили на території близької до резиденції Володимира Путіна. Заявляється, що збиття сталося у Тверській області, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Moscow Times.

Видання The Moscow Times опублікувало звинувачення у нібито збитті невідомого безпілотника над резиденцією чинного лідера російської держави Володимира Путіна. Стверджується, що дане “збиття” сталося над селом Завидове, яке знаходиться у Тверській області. Поруч із місцем “пригоди” знаходиться резиденція російського президента.

При цьому відстань між Козлово де знаходиться резиденція та Завидово складає приблизно 15 кілометрів.

У російських засобах масової інформації починаючи з 30 травня почали додавати інформацію про “атаки” дронів по Москві.

Раніше один із російських БПЛА був захоплений українськими військовими.