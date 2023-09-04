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Четвер, 7 Вересня

Війна триває: бойовика “ДНР” заарештовано в Донецькій області України

Військовослужбовці української держави провели успішне затримання бойовика ДНР.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Військовослужбовці української держави провели успішне затримання бойовика ДНР. Це сталося під час звільнення села Урожайне на Донеччині, повідомляє “Преса України” з посиланням на СБУ.

Служба безпеки України доповіла про успішне затримання одного з бойовиків так званої “Донецької Народної Республіки”.

“Затриманий це житель Макіївки, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією. Він вступив до лав 113 стрілецького полку ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.”, – заявили в СБУ.

Також за даними джерела затриманий отримав камуфляжну форму та автоматичну зброю з повним комплектом бойових припасів. З цим набором після початку вторгнення він брав активну участь у війні за Російської Федерації.

До цього СБУ затримали коригувальника атак на Краматорськ.

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