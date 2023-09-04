Нововведення у Верховній Раді: Як Україна скасовує відстрочку для студентів-чоловіків

У Верховній Раді завершили процедуру реєстрації законопроекту про відміну відстрочки від мобілізації для студентів-чоловіків, вік яких становить понад 30 років. Це обмеження стосується всіх, хто отримує ще одну вищу освіту або тих, хто підвищує рівень, повідомляє “Преса України” з посиланням на закон №9672.

Документ, який пройшов реєстрацію у Верховній Раді, пропонує встановлення більш конкретних кордонів категорії не підлягаючих призовній службі в армії України.

Документ стверджує, що чоловіки віком 30 і більше років, які підвищують свій рівень кваліфікації, або здобувають додаткову вищу освіту, так само підлягають призовній службі в українській армії.

Педагогічні працівники закладів професійної освіти віком до 60 років не підлягають мобілізації.

Раніше звучала сума штрафу за ухилення від призову.