Енергетична криза: Енергоатом України очікує порятунок від уряду

“Енергоатом” має отримати найближчим часом підтримку від кабінету міністрів України. Кабмін має у швидкій перспективі допомогти із виплатою заборгованостей на енергетичному ринку, повідомляє “Преса України“.

“Енергоатом має за собою дуже великі заборгованості на енергетичному ринку. Перед Гарантованим покупцем “Енергоатом” має заборгованість у розмірі 17 мільярдів гривень. Через ці борги страждає енергетичний ринок України цілком. Від генерації “зеленої” електроенергії і до обленерго та постачальників.” , – заявили в УВЕА,

Інвестори в українську енергетику наголосили, що гарантії даної компанії певний позитив. Йдеться забезпечення повного обсягу гарантованих покупців.

Нагадаємо, що енергетика України переживає кризову ситуацію.