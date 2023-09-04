Актуально
Підписатися
Четвер, 7 Вересня

Енергетична криза: Енергоатом України очікує порятунок від уряду

"Енергоатом" має отримати найближчим часом підтримку від кабінету міністрів України.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

“Енергоатом” має отримати найближчим часом підтримку від кабінету міністрів України. Кабмін має у швидкій перспективі допомогти із виплатою заборгованостей на енергетичному ринку, повідомляє “Преса України“.

“Енергоатом має за собою дуже великі заборгованості на енергетичному ринку. Перед Гарантованим покупцем “Енергоатом” має заборгованість у розмірі 17 мільярдів гривень. Через ці борги страждає енергетичний ринок України цілком. Від генерації “зеленої” електроенергії і до обленерго та постачальників.” , – заявили в УВЕА,

Інвестори в українську енергетику наголосили, що гарантії даної компанії певний позитив. Йдеться забезпечення повного обсягу гарантованих покупців.

Нагадаємо, що енергетика України переживає кризову ситуацію.

Post Views: 70

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.