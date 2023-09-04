Дружба у небезпеці: Російські солдати обстрілюють українське місто

Збройні Сили Російської Федерації знову атакували українську державу. Це сталося 4 вересня 2023 року. Під атаку потрапило сумське місто Дружба, повідомляє “Преса України” з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Офіс генерального прокурора повідомив про нову атаку на Україну з боку російських бойовиків. Вранці приблизно о 8:00 територія міста Дружба зазнала обстрілу з боку ЗС РФ.

Також зазначається, що місцева жителька пережила дану атаку російських солдатів, отримавши поранення в ході обстрілу. Також підтверджуються пошкодження інфраструктури. 7 місцевих приватних будинків пошкоджено бойовими запасами.

Правоохоронні органи розпочали розслідування досудового формату за фактом порушення з боку російських солдатів засад та звичаїв ведення війни.

Раніше надходила інформація про нові обстріли Запоріжжя.