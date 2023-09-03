Трагедія на кордоні: Російські військові атакують тракторну бригаду в Україні

Збройні Сили Російської Федерації знову обстріляли тракторну бригаду на території Херсонської області. Внаслідок цієї атаки з боку російських військових загинув один цивільний, повідомляє “Преса України” з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Офіс генерального прокурора зафіксував факт атаки Збройними силами Російської Федерації Херсонської області. Приблизно о 19:00 військовослужбовці Російської Федерації атакували селище у Білозерській громаді. Попередні дані припускають, що для атаки використовувалася російські артилерійські системи.

Під час обстрілу зафіксовано водія трактора, який отримав травми, які виявилися несумісними із життям. Також повідомляється про те, що його колега також отримав травми, але успішно госпіталізований і проходить лікування.

Прогнозуються нові процеси підготовки до масових обстрілів з боку ЗС РФ.