Прозорість у містобудуванні: Україна переходить до цифрової системи

Український парламент розповів про майбутні зміни у видачі містобудівних умов. Планується запровадження е-системи для даної сфери, повідомляє “Преса України“.

Для того, щоб українська держава отримала всі умови для підвищення прозорості відновлення портів, планується нововведення в електронній сфері.

“Ми пропонуємо варіант проведення цифровізації. Ми плануємо публікувати та робити прозорими всі процеси, які пов’язані з будівництвом на території земель під акваторією морських портів. Це також підвищить привабливість для інвесторів у розвиток даної сфери діяльності української держави”, – заявила Олена Шуляк.

Також вона зазначила, що законопроект про цифровізацію вже знаходиться на розгляді.

Крім цього, Шуляк повідомляла про реформування управління багатоквартирними будинками.