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Неділя, 3 Вересня

Невідома “атака”: Чому Білгородська влада б’є на сполох

Білгородська влада повідомила, що регіон "атакований" з невідомими намірами.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Білгородські владні влади заявили про те, що регіон “атакований” з використанням невідомих повітряних намірів. Ймовірно, акцент йде на символічну дату першого вересня, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Білгородської області.

Російська Білгородська область скаржиться на атаку з невідомими намірами. Вони стверджують, що у Корочанському районі зафіксовано спрацювання систем протиповітряної оборони місцевих озброєних формувань.

“У Яковлівському міському окрузі, а також у Корочанському районі ми зафіксували спрацювання систем протиповітряної оборони. Ми не маємо жодного поняття, який може бути мотив у такої атаки”, — заявив Білгородський чиновник В’ячеслав Гладков, описуючи позицію місцевої влади.

Нагадаємо, що Білгород раніше став ареною для “використання ППО“.

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