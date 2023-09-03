Невідома “атака”: Чому Білгородська влада б’є на сполох

Білгородські владні влади заявили про те, що регіон “атакований” з використанням невідомих повітряних намірів. Ймовірно, акцент йде на символічну дату першого вересня, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Білгородської області.

Російська Білгородська область скаржиться на атаку з невідомими намірами. Вони стверджують, що у Корочанському районі зафіксовано спрацювання систем протиповітряної оборони місцевих озброєних формувань.

“У Яковлівському міському окрузі, а також у Корочанському районі ми зафіксували спрацювання систем протиповітряної оборони. Ми не маємо жодного поняття, який може бути мотив у такої атаки”, — заявив Білгородський чиновник В’ячеслав Гладков, описуючи позицію місцевої влади.

Нагадаємо, що Білгород раніше став ареною для “використання ППО“.