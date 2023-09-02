Засідання ‘Рамштайну’: Рішення для України та Світової Безпеки

Засідання “Рамштайну”, яке буде наступним, відбудеться в офлайновому режимі. Дата засідання встановлено на 19 вересня, повідомляє “Преса України” із посиланням на “Радіо Свобода”.

“Міністр оборони Сполучених Штатів Америки знову запросив своїх колег і старших чиновників військової сфери з усього світу для обговорення кризи в Україні. Також він планує порушити різні питання безпеки. З ними зараз стикаються багато партнерів і союзників Сполучених Штатів Америки”, – повідомили в прес-службі ВПС США у Європі.

Наступне засідання “Рамштайну” буде 15-м за рахунком за участю Контактної групи з питань оборони української держави.

Міністри оборони з десятків країн почали збиратися на зустрічах цього формату, починаючи з квітня 2022 року.

Ключові пункти підсумків попереднього “Рамштайну” вже визначено.