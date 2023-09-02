Смертельний рейс: Загадкова авіакатастрофа Мі-8 на військовій місії

Правоохоронці почали проводити розслідування з приводу авіакатастрофи за участю вертольота Мі-8. Пригода сталася 29 серпня 2023 року на території Донецької області, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-центр Державного бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань опублікувало дані слідства 29 серпня. За ними стало відомо про катастрофу у Краматорському районі Донецької області.

Розбилися дві одиниці гелікоптерів моделі Мі-8. До авіакатастрофи вони виконували бойові завдання.

ГБР запевняє, що фахівці під час проведення ретельного розслідування зможуть встановити точну причину аварії гелікоптерів, а також їх стан на момент авіакатастрофи.

Раніше вже визначили 10 винуватців авіакатастрофи в Ірані.