Дмитро Кулеба про критиків ЗСУ: Передайте солдатам свій досвід на фронті

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба почав захищати Збройні сили України. Українські військові отримують критику про “повільний” контрнаступ, повідомляє “Преса України“.

Дмитро Кулеба дізнався про критиків ЗСУ, які звинувачують українських захисників у “повільній” роботі. Політик запропонував цим людям самим вирушити на фронт.

“Критикувати повільний контрнаступ наших солдатів все одно що начхати в обличчя українському солдатові. Вони щодня жертвують своїм життям щоб просуватися на фронті. Раджу цим критикам самим вирушить на фронт і показати як треба на їхню думку проводити контрнаступ”, – сказав український міністр іноземних. справ.

Для підкреслення своєї позиції Кулеба запропонував критикам звільнити хоча б один квадратний сантиметр.

Також Кулеба захищав страченого українського військового.