Українські пілоти готуються до F-16: Навчання у США та обговорення з Данією

Частина пілотів Збройних сил України вже проходять навчання на території Сполучених Штатів Америки. Тренування полягає у підготовці до експлуатації американських винищувачів F-16, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал головнокомандувача Збройних Сил України.

Валерій Залужний поділився інформацією щодо бойової підготовки українських пілотів.

“Провів телефонну розмову з генералом Флеммінгом Лентафером. Він виявився конструктивним, меншого від начальника Штабу оборони Королівства Данія не очікував”, – сказав Валерій Залужний, описуючи свій недавній діалог.

За словами головнокомандувача ЗСУ, розмова була націлена на обговорення процесу навчання українських військових пілотів та інженерів в експлуатації та обслуговуванні винищувачів F-16. Частина військових уже проходить навчання.

ЗСУ вже їздили до США на навчання використанню Patriot.