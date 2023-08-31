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П’ятниця, 1 Вересня

Україна готова злетіти на нових висотах: Французькі Rafale на горизонті

Україна не планує обмежуватись лише американськими F-16.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Українська держава не планує обмежуватись лише винищувачами американського зразка F-16. Крім американської військової авіації, Україна зацікавлена в отриманні французьких Rafale, повідомляє “Преса України” з посиланням на Le Monde.

Міністр закордонних справ України розповів про плани держави на військову авіацію у межах найближчої перспективи. Дмитро Кулеба заявляє, що Україна отримала згоду на передачу F-16, яку давно чекала. Проте на американських винищувачах українські інтереси не закінчуються.

Кулеба нагадав, що для України так само потрібні інші літаки сучасних зразків, наприклад, французькі Rafale.

“Ми працюємо і з іншими країнами. І наші партнери виробляють авіацію нового покоління. Тому Україні потрібно якнайбільше інструментів для захисту себе”, – повідомляє МЗС України.

Також Кулеба розповідав про іншу підтримку України з боку країн-партнерів.

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