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П’ятниця, 1 Вересня

Таємничі вибухи у Брянську: Доля ‘збитих дронів’ залишається загадкою

Зафіксовано серію потужних вибухів на території російського міста Брянськ.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Зафіксовано серію потужних вибухів на території російського міста Брянськ. Це сталося 30 серпня 2023 року увечері. Користувачі соціальних мереж повідомляють, що в місті “збили дрони”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Mash.

Видавництво Mash повідомило про те, що жителі російського міста Брянськ почули серію потужних вибухів, які пізніше описали як “збиття дронів”. Конкретної кількості вибухів ніхто із опитаних не назвав.

Російські засоби масової інформації заявляють, що це “робота протиповітряної оборони” Російської Федерації. Вони відзначили місце “збиття” як район телецентру.

Російські ЗМІ та очевидці стверджують відсутність постраждалих внаслідок серії вибухів.

Деталі інциденту уточнюються.

Через вибухи також підняли тривогу в Криму.

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