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Сигнал тривоги: Вибухи високої потужності вразили південні регіони Криму

Надійшла інформація про нову серію вибухів високої потужності.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Надійшла інформація про нову серію вибухів високої потужності. Вони зафіксовані на півдні тимчасово окупованого Криму. Дата 30 серпня 2023 року, повідомляє “Преса України” із посиланням на “Кримський вітер“.

Кореспонденти “Кримського вітру” опитали місцевих жителів тимчасово окупованого Криму на тему серії вибухів, що нещодавно відбулася. Інформація очевидців підтверджує, що серія гучних звуків були чутні на півдні автономної республіки.

Вони повідомляють, що в Алушті були чутні звуки активної стрілянини.

На питання про зразковий напрямок звуків вибухів місцеві жителі повідомили, що чули їх з боку Перевального.

Подальші деталі встановлюються кореспондентами та на даний момент.

У Донецьку також чули серію вибухів.

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