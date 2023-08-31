Сучасні посилення: Україна озброюється іноземними гаубицями та мінометами

Армія української держави прийняла на своє озброєння нові одиниці іноземного озброєння. У списку нововведень складаються гаубиці, а також міномети, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство оборони України.

Міноборони української держави повідомило, що Збройні Сили України отримали нові одиниці бойової зброї. До списку входять: гаубиця VZ.77 DANA словацького походження. Гаубиця моделі Zuzana-2, також словацька. Гаубиця TRF1 виготовлена у Франції. Гаубиця М101, США, міномет M/41D, Фінляндія, а також міномет EM-82 і Warrior 82.

“Під час військових дій ні в кого з нас немає часу для того, щоб зволікати. Процедура дуже проста. Ключовий фактор у ній це наявність коду НАТО для озброєння того чи іншого виду”, – зазначив міністр оборони України.

Рєзніков також звітував про можливості захисту міст України.