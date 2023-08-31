США запроваджують новий військовий заряд: 250 мільйонів доларів для України

Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги українській державі. Він становитиме 250 мільйонів доларів на потреби України, повідомляє “Преса України“.

США повідомили про майбутній новий великий пакет допомоги українській державі. Він становитиме 250 мільйонів доларів і міститиме невідому кількість ракет моделі AIM-9M Sidewinder. Вказується, що призначення даних бойових запасів — протиповітряна оборона.

Передача цього озброєння розширить військовий потенціал українських бойовиків у протиповітряній обороні. Проте це не перша партія.

Анонс такого формату було зроблено ще під час “Рамштайну”. Його зробила міністр оборони Канади. Вона пообіцяла 13 ракети даного зразка.

Великобританія також активно підтримує Україну.