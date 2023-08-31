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П’ятниця, 1 Вересня

Китайський AI чат-бот загрожує ChatGPT: змагання штучних інтелектів розпочалося

У КНР винайшли новий чат-бот, який використовує штучний інтелект.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

У Китайській Народній Республіці винайшли новий чат-бот, який використовує штучний інтелект. Він уже встиг почати конкурувати з відомим аналогом ChatGPT, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Видавництво Reuters поділилося про те, що про Ernie Bot створений китайськими програмістами на даний момент конкурує з ChatGPT. Його створили фахівці із провідної пошукової системи Китаю.

Чат-бот вже повністю відкритий до використання, і одразу після запуску очолив категорію програм безкоштовної сфери у Apple App Store у КНР.

ЗМІ Китаю повідомляють, що приблизно 11 компаніям дозволили розробку штучного інтелекту. Завдяки цьому підвищується конкуренція зі Сполученими Штатами Америки у сфері інформаційних технологій.

Нагадаємо, що так само відбулося революційне оновлення WhatsApp.

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