Китайський AI чат-бот загрожує ChatGPT: змагання штучних інтелектів розпочалося

У Китайській Народній Республіці винайшли новий чат-бот, який використовує штучний інтелект. Він уже встиг почати конкурувати з відомим аналогом ChatGPT, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Видавництво Reuters поділилося про те, що про Ernie Bot створений китайськими програмістами на даний момент конкурує з ChatGPT. Його створили фахівці із провідної пошукової системи Китаю.

Чат-бот вже повністю відкритий до використання, і одразу після запуску очолив категорію програм безкоштовної сфери у Apple App Store у КНР.

ЗМІ Китаю повідомляють, що приблизно 11 компаніям дозволили розробку штучного інтелекту. Завдяки цьому підвищується конкуренція зі Сполученими Штатами Америки у сфері інформаційних технологій.

Нагадаємо, що так само відбулося революційне оновлення WhatsApp.