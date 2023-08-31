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Четвер, 31 Серпня

Грузинський лідер на горизонті: Саломі Зурабішвілі планує візит до України

Чинний лідер Грузії повідомила, що планує відвідати Україну.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер Грузії повідомила про те, що планує відвідати українську державу. Також Саломе Зурабішвілі додала до списку бажань до поїздки кілька європейських країн, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Грузія Online“.

“Грузія Online” розповіли про подальші плани Саломі Зурабішвілі щодо поїздок. Вона планує відвідати Україну та ще кілька країн Європейського Союзу. Уряд наголосив, що дата приїзду в Україну буде 22-24 серпня.

Також Зурабішвілі отримала заборону на відвідування з офіційними візитами Німеччини, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії, Ізраїлю. Президент Грузії мала відвідати ці країни раніше. Восени, а також узимку 2023 року.

Ангела Меркель також планувала приїхати до України.

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