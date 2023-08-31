Битва за владу: Трамп загрожує арештом Байдену

Колишній президент Сполучених Штатів Америки попередив Джозефа Байдена про те, що при поверненні до влади екс-президент заарештує його. Дональд Трамп виявив своє протистояння чинному лідеру Америки, повідомляє “Преса України” з посиланням на видання The Guardian.

The Guardian повідомили про те, що екс-президент Америки загрожує нинішньому тюремному ув’язненню. Дональд Трамп пригрозив, що Джо Байден опиниться за ґратами, якщо Трамп повернеться до посади президента США.

Відповідаючи на запитання з цього приводу, Трамп висловив, що нинішня влада “чинить так само.”. Раніше Трамп посадив за ґрати свою опонентку, на рахунок цього кореспондент поставив йому запитання, чи шкодує він про свої дії.

“Відповідь така: вибору у мене не було ніякого. Тому що вони роблять абсолютно так само”, – висловив Трамп.

Раніше стало відомо, що Трамп може знову розпочати боротьбу за президентське крісло.