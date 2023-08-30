Енергетичний бум: Допомога в аварійній сфері зростає, але Україна стикається з дефіцитом

Обсяги отриманої українською державою допомоги аварійної галузі б’ють рекорди. Українська енергетична система отримує більше підтримки за суттєво низьких обсягів імпорту, повідомляє “Преса України” з посиланням на аналітика з енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

“Якщо дивитися з одного боку, то Україна має відчутний дефіцит у потужностях енергетичної системи. Це відбувається через необхідність проведення ремонтних компаній. З іншого боку залишається актуальним питання про те, якою буде цінова політика в Європейському Союзі взимку”, – написав Андріан Прокіпа. .

Також Прокіпа повідомив про те, що високий на енергетику в Україні підвищується попит через погодну спеку. Тому розглядаються можливості запровадження графіків відключень або отримання додаткової аварійної допомоги, яка буде дорожчою за імпорт.

Проблеми з енергетикою в Україні викликані нападами БПЛА, проте фахівці налагоджують ситуацію.