Британська підтримка: Угода з Україною про поновлення після конфлікту

Українська держава спільно з Великобританією укладатимуть угоду торговельного формату. Воно буде підписано в обмін на те, що компанії Британії візьмуть на себе відповідальність у повоєнному відновленні України, повідомляє “Преса України” з посиланням на I News.

I News поділилося інформацією про торговельну угоду між Україною та Великобританією. Британія займе важливу роль у повоєнному періоді для України. Компанії Великобританії займатимуться відновленням руйнувань після завершення конфлікту.

Це стосується насамперед будівельних фірм Британії. Світовий банк виділив на відновлення та заміну руйнувань в Україні понад 320 мільярдів фунтів стерлінгів. Ця цифра може й вирости так, як воєнні дії продовжуються.

Нагадаємо, що Британія вже зміцнювала дружбу з Україною.