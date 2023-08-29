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Четвер, 31 Серпня

Україна на шляху до цифрового майбутнього: Міністр оборони щодо цифровізації ТЦК

Міноборони України повідомив, що цифровізація ТЦК в Україні буде запущена.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Міністр оборони України повідомив, що цифровізація Територіальних центрів комплектації в Україні буде запущена. Це відбуватиметься за допомогою інформаційного обміну з іншими міністерствами, які мають реєстри, повідомляє “Преса України“.

Олексій Резніков повідомив про те, що цифровізація української держави продовжується і надалі. Міністр оборони передав і інформацію про те, що ТЦК України також можуть незабаром перейти у сферу цифрового простору.

“Обмін даними з організаціями та міністерствами, які мають при собі реєстри даних, буде запущено. Загальні накази вже підписуються, тому незабаром піде обмін даними.”, – заявив Міністр оборони української держави.

Також Резніков додав, що головне завдання для цього переходу — переведення всіх паперових справ у цифровий простір.

Також це допоможе продовжувати розкриття схем у ТЦК.

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