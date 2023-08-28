Актуально
Підписатися
Четвер, 31 Серпня

Полтава тріумфує над Одесою: Результати захоплюючого матчу Прем’єр-ліги

Полтавська команда "Ворскла" змогла обіграти на полі "Чорноморець" із Одеси.
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

Полтавська команда “Ворскла” змогла обіграти на полі “Чорноморець” із Одеси. Це сталося під час п’ятого туру української Прем’єр-ліги, повідомляє “Преса України” з посиланням на результат поєдинку.

Одеса у п’ятому турі Прем’єр-ліги програла Полтаві з рахунком 2:1.

Полтавські спортсмени показали значні результати на полі гри. на четвертій хвилині трапилася контратака після того, як “моряки” досягли першого гола на самому початку гри.

Через деякий час з’явився шанс для подвоєння результату “Ворскли”, проте Васильєв не дозволив цього зробити заблокувавши атаку з боку ворожого хавбека. Одесити після цього відповіли ударом головою. Його вдалося ефективно парирувати.

Закінчився матч із рахунком 2:1 на користь полтавської команди.

Раніше “Чорноморці” зіграли у нічию проти “Шахтаря“.

Post Views: 61

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.