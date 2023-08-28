Полтава тріумфує над Одесою: Результати захоплюючого матчу Прем’єр-ліги

Полтавська команда “Ворскла” змогла обіграти на полі “Чорноморець” із Одеси. Це сталося під час п’ятого туру української Прем’єр-ліги, повідомляє “Преса України” з посиланням на результат поєдинку.

Одеса у п’ятому турі Прем’єр-ліги програла Полтаві з рахунком 2:1.

Полтавські спортсмени показали значні результати на полі гри. на четвертій хвилині трапилася контратака після того, як “моряки” досягли першого гола на самому початку гри.

Через деякий час з’явився шанс для подвоєння результату “Ворскли”, проте Васильєв не дозволив цього зробити заблокувавши атаку з боку ворожого хавбека. Одесити після цього відповіли ударом головою. Його вдалося ефективно парирувати.

Закінчився матч із рахунком 2:1 на користь полтавської команди.

Раніше “Чорноморці” зіграли у нічию проти “Шахтаря“.