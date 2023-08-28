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Четвер, 31 Серпня

Новий фронт війни: Корупцію прирівняли до державної зради

В Україні можуть прирівняти корупційні схеми до зради на державному рівні.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

В українській державі можуть зрівняти корупційні схеми до зради на державному рівні. Це прирівнювання діятиме до завершення військового стану в державі, повідомляє “Преса України” з посиланням на інтерв’ю Наталії Мосейчук.

“Я поставив чітке завдання. Завдання полягає в продовженні прирівнювання корупції до зради державі. Воно триватиме доти, доки в Україні триває воєнний час. Я все розумію. Постійно це прирівнювання працювати просто не може”, — заявив чинний президент України.

Володимир Зеленський додав, що не знає, наскільки великою буде підтримка з боку законодавців.

“Чи підтримають цей закон чи ні, я не знаю і припустити не можу. Але пропозицію я зроблю”, – додав Зеленський.

Лідер української держави також висловився про корупцію в судах.

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