Світові гіганти військової техніки зберуться в Україні: Що чекає на Military-Tech

Форум Military-Tech планує відбутися у жовтні 2023 року. Українська держава сподівається, що під час проходження форуму будуть підписані контракти з деякими дружніми підприємствами, повідомляє “Преса України” з посиланням на інтерв’ю Наталії Мосейчук.

“Форум проводитимемо цього жовтня. І саме Military-Tech в українській державі стане приводом до приїзду багатьох підприємств з багатьох світових країн. Ми боремося за якість, а не кількість. Ми вважаємо, що на Military-Tech приїдуть головні світові компанії. І ми сподіваємося, що в ході форуму Україні вдасться підписати контракти з головними світовими підприємствами.”, – пояснив Володимир Зеленський.

Зеленський також додав, що головною привабливою рисою форуму стане можливість відкриття своїх заводів в Україні.

Нагадаємо, що співпрацю обговорювали і міністри оборони США та України.