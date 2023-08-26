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Субота, 26 Серпня

Напружене зважування перед поєдинком: Усик та Дюбуа готові до битви.

Перед тим як проводити поєдинок між Усиком та Дюбуа провели традиційне зважування.
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

Перед тим як проводити поєдинок між українським бійцем Олександром Усиком та спортсменом із Великобританії Даніелем Дюбуа провели традиційну процедуру. Медична комісія виміряла вагу боксерів, повідомляє “Преса України” з посиланням на USYK17.

Бій між українцем та британцем планується на 26 серпня у Вроцлаві. Локацією для протистояння між спортсменами стане Tarczynski Arena.

Вага Вуса за останніми даними становить 100,2 кілограма. Перед боєм проти Джошуа спортсмен важив на 300 грамів більше. Дюбуа має більшу вагу, ніж український спортсмен. Він важчий на 5,5 кілограм. Зважування показало актуальну вагу Дюбуа становить 105,8 кілограм.

Український спортсмен завідував нагородами у вигляді поясів WBO, WBA, IBF та IBO у 2021 році.

Нагадаємо раніше було зірвано бій Усіка та Ф’юрі.

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