Таємна співпраця: Скандал в Естонії про зв’язки прем’єр-міністра з Росією

Кая Каллас має порозумітися перед громадськістю. Прем’єр-міністр Естонії має пояснити факт співпраці Російської Федерації та її чоловіка, повідомляє “Преса України” з посиланням на Postimees.

“Почався скандал навколо мого чоловіка. Каріс сказав мені, що судити про звинувачення і їхню серйозність поки не можна. Проте він вважає, що Каллас має пояснити все”, — заявляється в матеріалі.

Каріс відповідав на запитання щодо поточного скандалу в спектрі того, що йому сумно обговорювати таку тему в день свята. День незалежності української держави. Також він додав про те, що співтовариство Естонії очікує відповіді та пояснень чому чоловік Каї Каллас співпрацює з державою-агресором. Крім цього, президент Естонії також чекає роз’яснень на цю тему.

Раніше Естонія зачинила свої двері для Росії.