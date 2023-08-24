Актуально
Підписатися
Четвер, 24 Серпня

Таємна співпраця: Скандал в Естонії про зв’язки прем’єр-міністра з Росією

Кая Каллас має порозумітися перед громадськістю.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Кая Каллас має порозумітися перед громадськістю. Прем’єр-міністр Естонії має пояснити факт співпраці Російської Федерації та її чоловіка, повідомляє “Преса України” з посиланням на Postimees.

“Почався скандал навколо мого чоловіка. Каріс сказав мені, що судити про звинувачення і їхню серйозність поки не можна. Проте він вважає, що Каллас має пояснити все”, — заявляється в матеріалі.

Каріс відповідав на запитання щодо поточного скандалу в спектрі того, що йому сумно обговорювати таку тему в день свята. День незалежності української держави. Також він додав про те, що співтовариство Естонії очікує відповіді та пояснень чому чоловік Каї Каллас співпрацює з державою-агресором. Крім цього, президент Естонії також чекає роз’яснень на цю тему.

Раніше Естонія зачинила свої двері для Росії.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.